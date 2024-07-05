Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da Tır Kazası: E5 Karayolu Trafiğe Kapatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan tır nedeniyle E5 Karayolu trafiğe kapatılırken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Avcılar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan tır nedeniyle E5 Karayolu trafiğe kapatılırken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Avcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AKK 815 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan tır yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra durabildi. Kaza sonrası E5 Karayolu Küçükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, araç sürücülerini yan yola yönlendirdi. Bölgede kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin tırı kurtarma çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle makaslayarak yolda kalan tır ve bölgede oluşan trafik havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avcılar trafik Hava Durumu İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Bakmadan Geçme

Merih Demiral kaç maç ceza aldı? Merih'in cezası ertelenebilir mi? CAS nedir futbol? CAS ne demek? CAS görevi nedir, kimler başvurabilir? Sinan Ateş davasında kimler serbest bırakıldı? Sinan Ateş davasında son gelişmeler neler? Cristiano Ronaldo Merih'i neden aradı? Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon! Merih Demiral ceza mı aldı? UEFA Merih Demiral'a ne ceza verdi, ne oldu? Merih Hollanda maçında cezalı mı? Haluk Levent hastaneye mi kaldırıldı? Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? Aslan burcu erkeği ve Kova burcu kadını burç uyumu nasıl? Aslan erkeği ve Kova kadını anlaşır mı? Kova kadını Aslan erkeğini nasıl etkiler? Kırgızistan'da ne oldu? Kırgızistan'da darbe girişimi mi oldu? Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman? 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir?
Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar

Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title