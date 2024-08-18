Avcılar'da tıp merkezinde kargaşa çıkaran kadınlar tekerlekli sandalyeyi böyle çaldı

Avcılar'da bir grup kadın tıp merkezinden tekerlekli sandalye çaldı; o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bir tıp merkezine gelen kadınlar, karışıklık çıkararak danışmadaki çalışanları oyaladı. Arkalarından gelen başka bir kadın ise girişte bulunan tekerlekli sandalyeyi çaldı. Yaşanan o hırsızlık anları kameralara yansırken, geçtiğimiz günlerde de yine aynı yöntemle tekerlekli sandalye çalındığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup kadın, tıp merkezine kalabalık şekilde girerek sorular sormaya başladı. Kadınlar danışma bölümünde duran çalışanların önünü kapatırken, arkadan gelen başka bir kadın ise girişte duran tekerlekli sandalyeyi çaldı. Kısa süre sonra kadınlar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşırken, çalışanlar güvenlik kameralarını izleyince yaşanan hırsızlığın farkına vardı. Aynı yöntem ile geçtiğimiz günlerde yine tekerlekli sandalyeleri çalınan sağlık merkezi çalışanları ise hırsızların yakalanmasını istedi. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan hırsızlığı anlatan tıp merkezi çalışanı Mustafa Alper Tosunoğlu, "4-5 kişilik kadın grubu önce yolun karşısında toplanarak plan yapıyor, ardından ise danışmaya gelerek kafa karıştırıcı sorular soruyorlar. Daha sonra arkalarından başka bir kadın gelerek tekerlekli sandalyeyi çalıp kayıplara karışıyor. Daha önce de zaten böyle bir hırsızlık yaşamıştık, bu 2'inci tekerlekli sandalye hırsızlığı. Ne yapacaklarını bende bilmiyorum, büyük ihtimalle 3-5 kuruşa satacaklar" dedi.