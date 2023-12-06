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Avcılar'da sürücü direksiyon başında felç geçirip aydınlatma direğine çarptı... O anlar kamerada

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Avcılar'da E5'te seyir halindeyken direksiyon başında felç geçiren servis araç sürücüsü, aydınlatma direğine çarptı. Sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da sürücü direksiyon başında felç geçirip aydınlatma direğine çarptı... O anlar kamerada

Direksiyon başında felç geçirerek kaza yapan sürücü kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da, E5'te seyir halindeyken direksiyon başında felç geçiren servis araç sürücüsü, aydınlatma direğine çarptı. Sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi E5 Karayolu Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçi almaya giden 34 LEH 832 plakalı servis araç sürücüsü Mustafa Altan (67), seyir halindeyken felç geçirdi. Bunun üzerine sürücünün kontrolünden çıkan araç, E5 Karayolunun orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Altan, yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden kurtarırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Müdahalenin ardından yaralı Mustafa Altan hastaneye kaldırıldı.

Direğe çarpan araç ise çekici yardımıyla çekilirken, kaza nedeniyle trafik oluştu. Yaklaşık 1 saat iki şeritten sağlanan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kazanın sürücünün kontrolünden çıktığı ve refüjdeki direğe çarptı görülüyor.

Sürücünün felç geçirdiğini söyleyen Mine Vardarlıer ise, "Ben masamda oturuyordum, bey efendi çok yavaş, sakin geliyordu. Birden direğe doğru girdi. O anda direk sallandı ve lamba olduğu gibi yere düştü. Diğer arabalar durdular ve depodaki arkadaşlarımız hemen müdahale etti. Şoför bey, felç geçirdiğini ondan dolayı kaza yaptığını söyledi. yüzünde kan vardı, şişmişti içerisi, sıkıştığını söyledi. İtfaiye ve ambulans gelerek müdahale etti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cihangir Mahallesi İtfaiye Avcılar Güvenlik Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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