Avcılar'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Gözaltında

Avcılar'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Gözaltında
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Avcılar'da bir eğlence mekanında husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Avcılar'da bir eğlence mekanında karşılaşan husumetlilerin arasında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Haziran günü gece saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde yaşanmış, iddiaya göre aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Yunus T., Sinan B. ve Engin T. gece saatlerinde eğlence mekanında karşılaşmış, aralarında çıkan tartışma kavgaya dönerken, 3 şüpheli mekanın dışına çıkarak tartışmaya devam etmişti. Kavgaya dönen tartışmada şahıslardan biri silahına davranıp husumetlisine ateş açmış, Engin T. isimli şahıs dizinden yaralanırken o esnada sahilde bulunan ve konuyla ilgisi olmadığı öğrenilen Ahmet Fırat S. isimli vatandaş da ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıştı.

Van'a gitmek üzereyken havalimanında yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Avcılar Asayiş Büro Amirliği polislerince yürütülen çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Çevredeki vatandaşların da ifadesini alan polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan incelemelerde silahın E.T.'ye ait olduğu, kavga esnasında yaşanan boğuşmada tabancanın ateş aldığı ortaya çıktı. Şüpheliler arasında yer alan S.B., Van'a gitmeye çalıştığı sırada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.T., S.B. ve F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'silahla yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Y.T.'nin 12, S.B.'nin 5, F.K.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenilirken, adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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