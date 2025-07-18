Avcılar'da Silahlı Kavga: 11-12 El Ateş Açıldı

Avcılar'da Silahlı Kavga: 11-12 El Ateş Açıldı
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma, bir kişinin arkadaşlarını çağırarak kıraathaneye girmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Kıraathaneye sığınan bir genç, saldırıya karşılık verdi, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde husumetli 2 kişi arasında çıkan tartışmada ortalık karıştı. Arkadaşlarını çağıran şahıs, kahveye sığınan husumetlisine defalarca ateş ederken, kahvedeki bir gençte silahla karşılık verdi. Yaşanan silahlı kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 genç, sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Aralarında yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, gençlerden biri mahalle kıraathanesine girdi. Diğer şahıs ise arkadaşlarını çağırarak kıraathaneyi bastı. 11-12 el ateş eden şahıslara, kıraathane içinde bulunan ve olayla alakası olmayan bir adamda silahla karşılık verdi. Saldırıda 3 mermi, cam ve eşyalara isabet etti. Olayın ardından taraflar koşarak kayıplara karışırken, mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler konuyla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

"Silahla 11-12 el ateş ettiler"

Yaşanan olayı anlatan kıraathane sahibi İsmail Ellek, "Çocuklar dışarıda tartışmış, aralarında husumet varmış. Olayın ardından birisi kıraathaneye geldi. Kısa süre sonra da diğer genç, arkadaşları ile geldi. Silah göstererek tehdit ettiler, çıkarken de 11-12 el ateş ettiler. 3 mermi isabet etti, olayın bizimle alakası yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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