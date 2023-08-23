Avcılar'da Silahla Ateş Edilmesi Sonucu Evde Hasar Oluştu

Avcılar'da kimliği belirsiz kişilerin havaya silahla ateş etmesi sonucunda pencere camını kırarak içeriye giren mermi, eve zarar verdi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Avcılar'da kimliği belirsiz kişilerin havaya silahla ateş etmesi sonucunda pencere camını kırarak içeriye giren mermi, eve zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş etmesi sonucunda, mermi site içerisinde bulunan bir dairenin pencere camını kırarak içeri girdi.

Kapıya, tavana ve parkelere isabet eden mermi, evde hasara yol açtı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.