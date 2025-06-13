Avcılar'da Sigara İzmariti Yangın Çıkardı

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Avcılar'da bir kişi tarafından atılan sigara izmariti, otluk alanda yangına neden oldu. Yangın site sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar'da sigara izmaritinin atıldığı otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde çıktı. Edinilen bilgilere, bir kişi site bahçesindeki otluk alana attığı sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, site yönetimi ve sakinlerinin müdahalesiyle söndürülürken, otluk alan ve ağaçların alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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