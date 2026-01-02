Haberler

Avcılar'da şiddetli rüzgarda kopan 6 metrelik demir çubuk otomobile saplandı

Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan 6 metrelik demir çubuk, park halindeki otomobile saplandı. Olayda can kaybı olmadığı, sadece maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binadan kopan 6 metrelik demir çubuk, park halindeki otomobile ok gibi saplandı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Eray Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısındaki 6 metrelik demir çubuk park halindeki otomobile ok gibi saplandı. Yaşanan olay sırasında, kaldırımda ve otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Binada ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile saplanan 6 metrelik demir çubuğu keserek çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

