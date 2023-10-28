Avcılar'da Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı, Çocuk Hayatını Kaybetti

AVCILAR'da sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Leylanur Doğan servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınlarının saldırdığı servis şoförü kalp krizi geçirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 105. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde Cevdet Uçkun'un kullandığı 34 LJY 224 plakalı servis aracı sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Leylanur Doğan'a çarptı. Bir süre minibüsün altında sürüklenen Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN YAKINLARI ŞOFÖRE SALDIRDI

Kazanın ardından küçük çocuğun yakınları servis şoförüne saldırdı. Kalp krizi geçiren Uçkun hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.