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Avcılar'da Restoran Deposunda Yangın

Avcılar'da Restoran Deposunda Yangın
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İstanbul Avcılar'da bir restoranın depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Avcılar'da restoranın depo bölümünde korkutan yangın

İSTANBUL - Avcılar Firuzköy'de bulunan bir restoranın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, müşteriler ve çalışanlar panik yaşadı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Yediveren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, mutfağın arkasında bulunan depo kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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