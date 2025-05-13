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Avcılar'da Restoran Depo Bölümünde Yangın Çıktı

Avcılar'da Restoran Depo Bölümünde Yangın Çıktı
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Avcılar Firuzköy'deki bir restoranda, depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve yaralanan olmadı.

Avcılar Firuzköy'de bulunan bir restoranın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, müşteriler ve çalışanlar panik yaşadı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Yediveren Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, mutfağın arkasında bulunan depo kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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