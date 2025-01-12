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Avcılar'da Polis Memurunun Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Avcılar'da Polis Memurunun Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
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İstanbul Avcılar'da motosikletli polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Kazada polis memuru Doğan Biçici yaşamını yitirirken, diğer polis memuru Oğuz Göral ağır yaralandı.

Avcılar E-5'te polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Avcılar'da motosikletli polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul E-5 Yanyol Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelmiş, istirahatli iki polis memurunun üzerinde olduğu motosiklet, bariyere çarpmıştı. Kazada polis memuru Doğan Biçici olay yerinde hayatını kaybederken, diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralanmıştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin bariyerlere hızla çarpmasının ardından, sürücüsü ve yolcunun yola savrulduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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