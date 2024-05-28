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Avcılar'da Park Yeri Anlaşmazlığından Çıkan Tartışma Kameralara Yansıdı

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Avcılar'da bir kadın ile erkek arasında park yeri anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada, kadın ve erkek sürücü arasında hakaretler yaşandı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Avcılar'da bir kadın ile erkek arasında park yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kadın, "Hadsiz köpek, defol" sözleriyle diğer sürücüye hakaretlerde bulundu. Ardından sinirlerin daha da gerilmesiyle erkek sürücü, "Ne biçim kadınsın sen? Terbiyesiz konuşma. Bayansın diye nasıl konuşuyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da geçtiğimiz günlerde yaşanan park kavgası "bu kadarına da pes" dedirtti. Bir kadın ile erkek arasında park yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kadın, "Hadsiz köpek, defol" sözleriyle diğer sürücüye hakaretlerse bulundu. Ardından sinirlerin daha da gerilmesiyle erkek sürücü, "Ne biçim kadınsın sen? Terbiyesiz konuşma. Bayansın diye nasıl konuşuyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sonlandı. Yaşananlar vatandaşlardan birisinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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