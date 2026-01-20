Haberler

Fren yerine gaza basınca bina boşluğuna düştü: 1 yaralı

Güncelleme:
Avcılar'da bir araç kullanıcısı, yol vermek isterken fren yerine gaza basarak otomobili bir binanın boşluğuna düşürdü. 75 yaşındaki sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da bir araca yol vermek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil bina boşluğuna düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle seyir halindeki 75 yaşındaki İ.K. isimli kadın, başka bir araca yol vermek isterken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, bir binanın boşluğuna girerek asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün hafif yaralı olduğu öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

