Avcılar'da Oto Galerisinde Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Avcılar'da bir oto galerisine giren 3 şüpheli, kasayı ve otomobil konsolunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Avcılar'da oto galeriden bir araç ile kasa ve otomobil konsolunun çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gümüşpala Mahallesi Özgür Sokak'taki oto galeriye sabah saatlerinde gelen 3 şüpheli, iş yerinin kapısını kırarak içeriye girdi.

Birkaç dakikada dükkandaki içi evrak dolu kasayı ve masadaki bilgisayarı alan şüpheliler, satış için sergilenen bir otomobil ile başka bir aracın konsolunu da çalarak kaçtı.

Polis ekipleri, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.