AVCILAR'da Otelde Silahlı Saldırı: Doktor Hayatını Kaybetti

AVCILAR'da bir otelde yaşanan silahlı saldırı sonucu Doktor İbrahim Karahan hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin cinayetten sonra otelden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan'ın tartıştığı Dılnoza Bayramova, erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattı. Otele gelen Kıtay görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar' diyerek, görevlilerle birlikte yukarı çıktı. Kapıyı açan Karahan'a silahla ateş açtı. Ardından Kıtay, Bayramova ile birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi. Şüphelilerin cinayetten sonra otelden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

100 LİRA İÇİN TARTIŞTILAR

Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve Karahan'ın parayı aldıktan sonra kendisi darbedip kovduğunu ve bu durumu erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi. Kıtay ise ifadesinde, görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar, gelin birlikte bakalım' diyerek görevlilerle odaya çıktığını ve kapıyı açan Karahan'ın bacağına ateş etmek istediğini, yanlışlıkla karnından vurduğunu söylediği öğrenildi.