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Avcılar'da Ortaya Çıkan Yangın Güvercin Kulübesine Sıçramadan Söndürüldü

Avcılar'da Ortaya Çıkan Yangın Güvercin Kulübesine Sıçramadan Söndürüldü
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İstanbul Avcılar'da otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile güvercin kulübesine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, geniş bir alana yayılarak ağaçlık bölgeye de sıçramadan söndürüldü.

Avcılar'da otluk alandaki yangın güvercin kulübesine sıçramadan söndürüldü

Avcılar'da otluk arazide çıkan yangında güvercinler kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da otluk arazide çıkan yangın geniş alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile arazi içerisinde bulunan güvercin kulübesine sıçramadan yangın söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın geniş alana yayılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağaçlık alana ve arazinin içerisinde bulunan güvercin kulübelerine sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa

İstanbul Avcılar İtfaiye

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