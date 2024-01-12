Avcılar'da Okul Çevresinde Asayiş Denetimi Yapıldı

Avcılar'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okulların çevresinde asayiş denetimi yapıldı.

Avcılar'da polis ekipleri, okul önlerinde denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube, Asayiş, Mobil Okul Timi, Asayiş Şube ve Trafik Şube amirliğine bağlı ekipler, Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde denetim gerçekleştirdi. Polisler, okul çevresinde geçen şüpheli araçları durdurdu. Sürücülerin üstleri ve araçlar didik aranırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı. Polisler sürücülere çeşitli uyarılarda bulunurken, denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL