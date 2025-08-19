Avcılar'da Motosikletli Şahıs, Araç Sürücüsüne Yumruk Attı

İstanbul Avcılar'da motosikletli bir şahıs, yol verme tartışmasında otomobil sürücüsüne yumruk attı. Yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Avcılar E-5 karayolunda motosikletli şahıs tartıştığı araç sürücüsüne yumruk attı. Sert yumruk darbesiyle yere düşen otomobil sürücüsü ne olduğunu anlamazken, trafikte yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletli şahıs daha sonra motosikleti yol kenarına park ederek araçtan indi. Motosiklet sürücüsü daha sonra araç sürücüsünün yanına giderek yumruk attı. Aldığı tek yumruk darbesinin ardından otomobil sürücüsü yere düştü. Yaşanan kavga yoldaki diğer sürücülerin araya girmesiyle son bulurken yaşanan anlarda güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
