Avcılar'da Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da seyir halindeki iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler hafif sıyrıklarla kazayı atlattı ve olay anı kask kamerasına yansıdı.

Avcılar'da seyir halindeki iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan bir motosiklet, karşı yönden gelen başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Motosikletliler çarpışmanın etkisiyle yere düştü. Vatandaşlar motosikletlilerin yardımına koşarken, sürücülerin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek

Valilikten motosiklet genelgesi: Bunlara asla müsaade edilmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor

Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Terk ediyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.