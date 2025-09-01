Avcılar'da Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı

Avcılar'da seyir halindeki iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan bir motosiklet, karşı yönden gelen başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Motosikletliler çarpışmanın etkisiyle yere düştü. Vatandaşlar motosikletlilerin yardımına koşarken, sürücülerin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL