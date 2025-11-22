Haberler

Avcılar'da Motosiklet Kazası: Kardeşler Yaralandı

Güncelleme:
Avcılar'da motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Sürücünün arkasındaki kardeşi de metrelerce sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Kasım çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi İskele Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde kız kardeşiyle beraber motosikletle seyreden sürücü, hakimiyetini kaybederek yere düştü. Metrelerce sürüklenen abi kardeşin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet kullanan abinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kız kardeşiyle beraber yere düşerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Kaza sonrasında kız kardeş ayağa kalkarken çevredeki vatandaşlar yaralanan şahsın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından abi kardeşin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL



