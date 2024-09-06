Avcılar'da metruk binadan alevler yükseldi

İSTANBUL - Avcılar'da metruk haldeki binanın çatı katı çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Binanın çatı katı alev alev yanarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki metruk bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının metruk binanın bitişiğindeki apartmana sıçramasına engel oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, olay ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.