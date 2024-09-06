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Avcılar'da Metruk Binada Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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Avcılar ilçesinde bulunan metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Avcılar'da metruk binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Binanın çatı katı alev alev yanarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki metruk bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının metruk binanın bitişiğindeki apartmana sıçramasına engel oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, olay ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Avcılar 3-sayfa Güncel Yaşam

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