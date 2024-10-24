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Avcılar'da metrobüs yangını

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Avcılar'da metrobüs yangını İSTANBUL İstanbul'da Avcılar metrobüs durağında bir metrobüsten dumanlar yükseldi.

Avcılar'da metrobüs yangını

İSTANBUL İstanbul'da Avcılar metrobüs durağında bir metrobüsten dumanlar yükseldi.

Avcılar'da metrobüs yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Avcılar

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