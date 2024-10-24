Avcılar'da metrobüs yangını
Avcılar'da metrobüs yangını İSTANBUL İstanbul'da Avcılar metrobüs durağında bir metrobüsten dumanlar yükseldi.
Avcılar'da metrobüs yangını
İSTANBUL İstanbul'da Avcılar metrobüs durağında bir metrobüsten dumanlar yükseldi.
Avcılar'da metrobüs yangını
İSTANBUL İstanbul'da Avcılar metrobüs durağında bir metrobüsten dumanlar yükseldi.
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