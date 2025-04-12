Avcılar'da Metrobüs Kazası: Hafif Yaralanmalar Var

Avcılar'da metrobüs kazası

İSTANBUL - Avcılar'da metrobüs, önünde seyreden bir başka bir metrobüse çarptı. Kazada hafif yaralanan yolcular olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağında yaşandı. Beylikdüzü Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs, durakta önündeki metrobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre bazı yolcular hafif yaralandı. Bölgeye sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.