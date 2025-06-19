Avcılar'da Makas Atan Sürücü, Mobilya Dükkanına Daldı

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Avcılar'da makas atan bir kadın sürücünün arkadan bir otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkıp bir mobilya dükkanına daldığı kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olay sonrası sürücünün kaçtığı belirtildi.

Avcılar'da makas atan sürücünün arkadan çarptığı otomobil mağazaya böyle daldı

Kaza sonrasında kaçan kadın sürücünün o anları cep telefonuyla görüntülendi

İSTANBUL - Avcılar'da iddiaya göre makas atan kadın sürücünün çarptığı otomobil refüjün üzerinden geçerek yan yola girdi. Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına daldı. Sürücü ve arkadaşları olay yerinden kaçarken yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar E-5 Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 07 BGU 475 plakalı otomobilin sürücüsü kadın trafikte makas atarak ilerlediği sırada önce önündeki araca ardından bariyerlere çarptı. Makas atan sürücünün arkadan çarptığı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjden yan yola uçtu. Kontrolden çıkan araç daha sonra yol kenarındaki bir mobilya dükkanına daldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen kadın sürücünün yanındaki erkek arkadaşıyla olay yerinden kaçtığı o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Mağazaya dalan otomobilin o anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Lüks otomobilde kazadan sonra yangın meydana geldi. Alevler çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaralanan olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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