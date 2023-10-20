Avcılar'da Laf Atma Tartışması Kavgaya Dönüştü

Avcılar'da iki grup arasında başlayan laf atma tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AVCILAR'da iki grup arasında 'laf atma' nedeniyle başlayan tartışması tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen iki grup, sokakta karşılaştı. Tarafların birbirlerine laf atması üzerine tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Gruptan birkaç kişi aralarına aldıkları bir genci darbetti. Çevredekiler araya girerek genci kurtardı. Kavga çevredekilerin uzun süren çabalarının ardından sona erdi. Taraflar başka yönlere doğru uzaklaştı.

Mahalleli, kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.