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Avcılar’da Kuyumcu Soygunu: Maskeli Şahıslar Yakalandı

Avcılar’da Kuyumcu Soygunu: Maskeli Şahıslar Yakalandı
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Avcılar'da bir kuyumcuyu soyan maskeli iki şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avcılar'da yüzü maskeli silahlı iki şahsın bir kuyumcuyu soydukları anlar güvenlik kamerasında yansıdı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken baskın yapılan evden uyuşturucu çıktı.

Olay, 21 Şubat günü sabah 10.00 sıralarında Tahtakale Mahallesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yeni açılan kuyumcuya gelen yüzü maskeli silahlı iki şahıs, silahı kuyumcuya doğrultarak dükkandaki takıları çalıp, kaçtı. Olayın ardından çalışma yapan Asayiş Büro ekipleri şüphelilerin adresini tespit etti. Baskın yapılan evde 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada gasptan elde edildiği ifade edilen 65 parça malzeme, 3 tabanca, 9 adet fişek, toplamda 24 adet uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 472 gram kokain, 358 gram extacy olduğu düşünülen madde, 697 gram uyuşturucu maddelerde kullanılan katkı maddesi, 160 tablet içerisinde toplamda 2240 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.B isimli şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, İ.Y ve E.A isimli şahısların ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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