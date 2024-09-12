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Avcılar'da Korkuluklardan Atlayarak Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kişi Feci Şekilde Can Verdi

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Avcılar'da bir kişi, korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Avcılar'da korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Avcılar Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, demir korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Aganazar Kulyyev'e (33), seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kulyyev yolda metrelerce sürüklenirken kazaya karışan sürücü, otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin çarptığı Kulyyev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yolda uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil Avcılar 3-sayfa Güncel trafik Kaza

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