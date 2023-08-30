Avcılar'da Kız Arkadaşından Ayrılan Kişi Çatıya Çıktı

AVCILAR'da kız arkadaşından ayrıldığı için çatıya çıkan bir kişi, 1 buçuk saat sonra arkadaşının gelmesi ile ikna edilerek aşağı indi. Polis merkezine götürülen kişi, ekiplere "Kusura bakmayın sizi de meşgul ettim" dedi.

Merkez Mahallesi'nde üstü çıplak bir kişi, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısına çıktı. Bu durumu görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ve sağlık ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Polis ekipleri ise atlamak isteyen kişiyi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan kişi, kız arkadaşından ayrıldığını söyleyerek getirilmesini istedi. Kurye olduğunu, 1 buçuk ay önce de sevdiği kadın tarafından terk edildiğini anlatan şüpheli, "O buraya gelmeden inmem" dedi. Ayrıldığı kız arkadaşının yeri tespit edilerek, getirilmesi için ekip görevlendirildi. Kadın, kısa sürede bulunarak olay yerine getirildi. Konuşmak istemediğini söyleyen kadın, ikna edilerek binanın 4. katına çıkarıldı. Uzun süren görüşmenin ardından ikna olan adam, binadan indirildi. Polis eşliğinde aşağı indirilen adam, emniyete götürülürken ekiplere, "Kusura bakmayın sizi de meşgul ettim" dedi.