Avcılar'da Kısmi Çöken Bina Yıkımı Sırasında Bitişik Apartmanın Duvarı Yıkıldı

Avcılar'da Kısmi Çöken Bina Yıkımı Sırasında Bitişik Apartmanın Duvarı Yıkıldı
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İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı bir binanın kendiliğinden çökmesi sonucu, yıkım esnasında bitişik apartmandaki bir dairenin duvarı yıkıldı. Olayda yaralanan kimse yok.

Avcılar'da kısmi çöken binanın yıkımı sırasında bitişik apartmanın da duvarı yıkıldı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada dün gece saatlerinde kendiliğinden çökme meydana geldi. Bugün ise risk oluşturan binanın yıkımı esnasında bitişiğinde bulunan apartmandaki bir dairenin duvarı yıkıldı.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Düz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada dün gece saatlerinde kendiliğinden çökme meydana gelmişti. Risk oluşturan binanın bugün yıkımına başlanırken, iddiaya göre çalışmalar sırasında bitişik apartmandaki bir dairenin de duvarı kazayla yıkıldı. Yıkım çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yıkım esnasında sokakta güvenlik tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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