Avcılar'da Kazada 3 Yaralı: Alkollü Sürücü Kontrolü Kaybetti

Avcılar'da yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yola uçarak önce bariyerlere ardından yaya iki vatandaşa çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Avcılar ilçesi E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, E-5 Beylikdüzü istikametinde otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yola uçtu. Uçan sürücü kazada bariyerlerin arasında yürüdüğü iddia edilen iki yabancı uyruklu yayayı aracıyla ezdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün Sefaköy'den Avcılar'a kadar makas atarak gittiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yan yolda trafik meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. - İSTANBUL