Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da Kavga Eden Gruplara Polis Müdahalesi Taş ve Sopalarla Karşılandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırı gerçekleştirildi. Olayın büyümesi üzerine takviye ekipler çağrıldı ve polis havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Avcılar'da kavga eden grubu ihbar üzerine ayırmaya giden polis memurlarına taş ve sopalarla saldırdılar.

Avcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Grup kavgayı bırakıp polis ekipleri mukavemet uygulayıp taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olayın büyümesiyle takviye ekip çağırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avcılar Polis Kavga

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

Narin cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

 AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek

Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
THY uçağını karıştıran maganda! 'Benim 10 fabrikam var' deyip kabin ekibine küfürler savurdu

THY uçağına zarar verip kabin ekibine küfürler savurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
WhatsApp yeni özellik! WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek? Narin cinayetinde son durum ne? 16 Eylül Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler... Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında, nereli? Aramızda Kalmasın konuğu Işın Karaca'nın biyografisi! Amortisman ne demektir? Amortisman ne anlama gelir? Oğuz Demir kimdir? Halk Tv konuğu Oğuz Demir kaç yaşında, nereli? Oğuz Demir biyografisi! Yarın okullar tatil mi? 17 Eylül okullar tatil edildi mi? Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? 2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih nereden yapılır? HAMSTER KOMBAT 16 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Eylül Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? Aramızda Kalmasın canlı izle! Uçak içerisinde herkese küfreden yolcu! İstanbul- Londra uçuşunda ne oldu?
title