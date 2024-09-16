Avcılar'da Kavga Eden Gruplara Polis Müdahalesi Taş ve Sopalarla Karşılandı

Avcılar'da kavga eden grubu ihbar üzerine ayırmaya giden polis memurlarına taş ve sopalarla saldırdılar.

Avcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Grup kavgayı bırakıp polis ekipleri mukavemet uygulayıp taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olayın büyümesiyle takviye ekip çağırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL