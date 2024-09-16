Avcılar'da Kavga Eden Gruplara Polis Müdahalesi Taş ve Sopalarla Karşılandı
Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırı gerçekleştirildi. Olayın büyümesi üzerine takviye ekipler çağrıldı ve polis havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
Avcılar'da kavga eden grubu ihbar üzerine ayırmaya giden polis memurlarına taş ve sopalarla saldırdılar.
Avcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Grup kavgayı bırakıp polis ekipleri mukavemet uygulayıp taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olayın büyümesiyle takviye ekip çağırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL