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Avcılar'da Kamyonet Trafik Kazası: 4 Araç Hasar Gördü

Avcılar'da Kamyonet Trafik Kazası: 4 Araç Hasar Gördü
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Avcılar'da hızla seyreden bir kamyonet, önünde durmak zorunda kalan bir otomobile çarpmamak için sola manevra yapınca önce önündeki araca çarptı, ardından karşı şeritteki park halindeki 3 araca daha çarpıp kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Avcılar'da hızla seyreden kamyonet sürücüsü, önünde aniden duran otomobile çarpmamak için sola manevra yapınca önce önündeki araca, ardından yolun karşı şeridine savrularak park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, caddeden yokuş aşağı hızla ilerleyen 34 FZD 357 plakalı kamyonet sürücüsü, trafik nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarpmamak için sola manevra yaptı. Takip mesafesinin kısa olması sebebiyle kazadan kaçamayan kamyonet sürücüsü, önce önündeki arabaya arkadan çarptı, ardından refüjün üzerinden yolun karşı şeridine savruldu. Karşı şeritte yol kenarında park halindeki 3 otomobile daha çarpan kamyonet, kaldırıma çıkarak güçlükle durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza sırasında kaldırımda bir yaya olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, yokuş aşağı hızla gelen kamyonetin önündeki aracın trafik nedeniyle yavaşladığı, kamyonet sürücüsünün ise otomobile çarpmamak için sol yönlü manevra yaptığı ancak önce önündeki arabaya ardından ise park halindeki 3 araca daha çarptığı anlar yer aldı.

Kazada kamyonet dahil toplamda 4 araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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