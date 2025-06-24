Avcılar'da Kafeye Silahlı Saldırı: Anlar Kaydedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Avcılar ilçesinde motosikletli iki kişi, kapalı bir kafeye kurşun açtı. Olayın anı, saldırganlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da hareketli dakikalar: Biri kafeyi kurşunladı, diğeri kaydetti

İSTANBUL - Avcılar'da gece saatlerinde motosikletli 2 kişi bir kafeyi kurşunladı. Kurşunlama anını cep telefonuyla kaydeden şahıslar rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Olay Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kafenin kapalı olduğu saatte, motosikletli iki şahıs gelerek camlara doğru 5 el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli şahısları yakalama yönünde çalışma başlattı.

Biri kurşunladı diğeri kaydetti

Yaşanan olay anları silahlı saldırganlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların "Soner'in selamı varmış" diyerek art arda 5 el ateş ettikleri görüldü. Görüntüler ise şahıslar tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDÜLSAMET DUMAN - 3.Sayfa
Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

Konkordato ilan eden Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.