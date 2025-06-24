Avcılar'da biri kafeyi kurşunladı diğeri kaydetti

Avcılar'da biri kafeyi kurşunladı diğeri kaydetti
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Avcılar'da biri kafeyi kurşunladı diğeri kaydetti
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Avcılar'da motosikletli iki kişi, kapalı bir kafeye gecenin ilerleyen saatlerinde kurşun açtı. Olay anını cep telefonuyla kaydeden saldırganlar, sosyal medyada görüntüleri paylaştı.

Avcılar'da gece saatlerinde motosikletli 2 kişi bir kafeyi kurşunladı. Kurşunlama anını cep telefonuyla kaydeden şahıslar rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motosikletli 2 şahıs, kafenin kapalı olduğu saatte gelerek camlara doğru 5 el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli şahısları yakalama yönünde çalışma başlattı.
Biri kurşunladı diğeri kaydetti
Yaşanan olay anları silahlı saldırganlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların "Soner'in selamı varmış" diyerek art arda 5 el ateş ettikleri görüldü. Görüntüler ise şahıslar tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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