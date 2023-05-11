Avcılar'da kaçak göçmen taşıyan kamyonet sürücüsü tutuklandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde 6 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde 6 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs'ta Avcılar'da şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan araçta inceleme yapan polis, 6 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili araç sürücüsü S.A., 'insan kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.A.'ya ayrıca "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" çerçevesinde toplam 34 bin 440 lira idari para cezası verildiği ve sevki kullanılan aracına da el konulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, kaçak göçmenlerin Yunanistan sınırını geçmek için araç sürücüsü S.A. ile irtibat kurdukları ve kişi başına bin lira karşılığında anlaştıkları tespit edildi. - İSTANBUL