Avcılar'da İş Makinesi Taşıyan Tır Üst Geçide Çarptı, Trafik Felç Oldu

Avcılar'da iş makinesi taşıyan tır, üstgeçide çarptı. Tehlike oluşturan üst geçidin kaldırma çalışmaları nedeniyle oluşan trafiğe sürücüler tepki gösterdi. Bazı sürücüler yeşillik alandan gitmeye çalıştı.

Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşanmıştı. İş makinesi taşıyan 34 FD 3363 plakalı tır, cadde üzerindeki üstgeçide çarpmıştı. Kazada tır şoförü ve yanındaki yolcu yaralanmış ve üst geçitte ise büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, ekipler üst geçitte inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yıkılma tehlikesinin olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler yolu kapatarak üst geçidi kaldırma çalışması başlattı. Trafiğin kapalı olduğunu gören kimi sürücü görevlilerle tartıştı, kimisi ise tepki gösterdi. Kapalı yolu gören ve yeşil alandan gitmeye çalışan bazı sürücüler ise polis ekiplerince uyarıldı.

Oluşan trafik çilesi ve sürücülerin tepkisi kameralara yansıdı. - İSTANBUL