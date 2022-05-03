Avcılar'da intihara teşebbüs eden kadın 12 saatin sonunda ikna edildi

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da ailesinden şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, yaşadığı binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Kendisini indirmeye çalışan yetkililere kiremit atan vatandaş, yaklaşık 12 saat çatıda kaldıktan sonra ikna edilerek aşağı indirilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün 22.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde başladı. İddiaya göre, ailesinden şiddet gören bir kadın, yaşadığı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu gören mahalle sakinleri, hemen polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer çatıya çıkan vatandaşı indirmek için çalışma başlatsa da kadın inmemek için direndi. Saatlerce çatıda kalan vatandaş etrafa küfürler savururken, kendisini indirmek isteyen yetkililere kiremit fırlattı. Yaklaşık 12 saat süren olayda vatandaş, polis ekiplerinin ikna çabası sonucunda indirilerek karakola götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa