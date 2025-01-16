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Avcılar'da İki Katlı Bina Yangını: Maddi Hasar

Avcılar'da İki Katlı Bina Yangını: Maddi Hasar
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Avcılar'da çıkan yangın, bitişiğindeki binaya da sıçradı. Hızla yayılan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadan, her iki binada maddi hasar meydana geldi.

Avcılar'da iki katlı binada çıkan yangın bitişiğinde bulunan bir binaya sıçradı. Yangında iki binada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G - 585 Sokakta meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler yan binanın çatısına da sıçradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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