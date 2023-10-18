Avcılar'da Hırsızlık Şüphelisi Ayakkabı Çaldı

AVCILAR'da bir hırıszlık şüphelisi, kargocunun arkasından binaya girdi ve içeride bulunan 9 ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. ŞÜpheli bir kişi, gözüne kestirdiği binanın zillerinden birine rast gele basarak kapının açılmasını bekledi. Kapı açılmayıncı bir süre binanın önünde beklemeye devam etti. Şüpheli, daha sonra kapıya gelen kargo görevlisine açılan kapıyı fırsat bilerek kargocunun arkasından binaya girdi. Binanın giriş ve bodrum katında bulunan ayakkabıları bir poşete dolduran hırsız, poşete sığmayan ayakkabıları ise üzerinde bulunan montunu çıkarıp arasına sardı. Toplam 9 ayakkabıyı alan hırsız kayıplara karıştı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın rahat tavırları dikkat çekerken, binanın içinde bulunan pazar arabasını da almaya niyetlendiği ancak vazgeçtiği anlar yer alıyor.