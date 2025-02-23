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Avcılar'da Hırsızlık Operasyonu: 17 Suç Kaydı Olan Şüpheli Tutuklandı

Avcılar'da Hırsızlık Operasyonu: 17 Suç Kaydı Olan Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, birçok ilçeden çalınan araçlarla ilişkisi bulunan 24 yaşındaki A.Ç. gözaltına alındı. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince gerçekleştirilen birçok ilçede otomobil ve kamyonetlerin çalınmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan ve 17 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, çalıntı araçların tespiti için Avcılar'da denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, birçok ilçeden çalınan çeşitli marka otomobil ve kamyonetin çalınması olayıyla ilişkisi olduğu tespit edilen ve 17 suç kaydı olduğu belirlenen A.Ç., (24) gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüpheli A.Ç., emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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