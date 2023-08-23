Avcılar'da Havaya Ateş Sonucu Ev İçine Mermi İsabet Etti

Avcılar'da kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş etmesi sonucu bir eve mermi isabet etti. Ev sahibinin balkonda olduğu sırada önce balkona isabet eden mermi, ev içerisinde sekerek birden fazla alana hasar verdi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

AVCILAR'da kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş etmesi sonucu bir eve mermi isabet etti. Ev sahibinin balkonda olduğu sırada önce balkona isabet eden mermi, ev içerisinde sekerek birden fazla alana hasar verdi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi gece saatlerinde Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya ateş açılması sonucu silahtan çıkan mermilerden biri site içerisinde bulunan bir daireye isabet etti. Ev sahibinin, balkonda oturduğu sırada yaşanan olayda yorgun mermi evin camından içeri girerek önce tavana ardından kapıya daha sonra ise parkelere isabet etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.