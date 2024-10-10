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Avcılar'da Havaya Ateş Eden 16 Yaşındaki Şahıs Yakalandı

Avcılar'da Havaya Ateş Eden 16 Yaşındaki Şahıs Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmaları sırasında Avcılar'da araçtan inip havaya ateş eden 16 yaşındaki D.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın daha önce 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Avcılar'da araçtan inerek havaya ateş eden yaşı küçük şahıs sanal denetim de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri işlenen suçların faillerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik sanal devriye çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimler esnasında bir şahsın araç içerisinden indikten sonra yanında bulunan tabanca ile havaya ateş ettiği belirlendi. Avcılar ilçesinde yürütülen çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen D.Y.(16) isimli yaşı küçük şahıs Yeşilkent Mahallesinde bulunan evinde yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Güvenlik istanbul Avcılar 3-sayfa Güncel Suç

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