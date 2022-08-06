Son dakika haberleri | 'da hareketli dakikalar: Kendini eve kilitleyen şahıs operasyon sonucu içeriden alındı

'da hareketli dakikalar: Kendini eve kilitleyen şahıs operasyon sonucu içeriden alındı

İSTANBUL - Avcılar'da kendini eve kilitleyen psikolojik sorunlu bir adam etrafı tehdit edip eve gelen polise direndi. Özel Harekat Polisi'nin eğitimli köpekle yaptığı operasyonla evin kapısı kırılıp şahıs içerden alındı.

Olay, Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak üzerinde 13.00 sıralarında yaşandı. Metin İhsan Yüceisimli psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir adam kendini eve kilitleyip camdan etrafa eşya attı. Ailesinin ihbarı ile olay yerine polis sağlık ekipleri geldi. Polise direnip tehditler savuran adam kapıyı açmayınca olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat ekibi özel eğitimli köpekle gelip kapıyı balyoz yardımıyla kırdı. 2 saatin ardından Yüce, polis tarafından ters kelepçe ile gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.