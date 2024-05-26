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Avcılar'da Hafriyat Kamyonu Binaya Çarptı

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Avcılar'da dar bir sokaktan çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu, manevra yaparken bir binaya çarptı. Binada ufak çaplı hasar oluşurken, apartman sakinleri kamyon şoförüne tepki gösterdi. Yaşanan kaza nedeniyle binada ufak çapta hasar oluştu.

Avcılar'da dar bir sokaktan çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu, manevra yaparken bir binaya çarptı. Binada ufak çaplı hasar oluşurken, apartman sakinleri kamyon şoförüne tepki gösterdi. Yaşanan kaza nedeniyle binada ufak çapta hasar oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Karayolları Caddesi Çobansuyu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden sokağa giren hafriyat kamyonu dar alanda manevra yapmaya çalışırken binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkan bina sakinleri balkona çıkarak kamyon şoförüne tepki gösterdi. Yaşanan kaza da kimse yaralanmazken apartman sakinleri daha önce de binalarına kamyon çarptığını ifade etti. Kaza nedeniyle binada hasar oluştu.

Bina sakinlerinden Yuşa Eren Sanık, "Binamıza zarar geldi. Hafriyat kamyonu geçerken binamıza çarptı. Bir iki defa oldu bu olay. Bugün de bir tanesi çarpmış. Binamıza zarar veriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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