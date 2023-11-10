Avcılar'da Genç Binadan Atlayarak Hayatını Kaybetti

Avcılar'da dördüncü kattan atlayan genç öldü

Avcılar'da not yazıp atlayan genç öldü

İSTANBUL - Avcılar'da, yalnız yaşayan 25 yaşındaki genç binanın dördüncü katından atladı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken polis olayla ilgili başlattığı incelemeyi sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesindeki 7 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Muhammed Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu dördüncü kattaki evinin camından aşağıya atladı. Gelen sesle birlikte kapıya çıkan esnaf, gencin yerde yattığını görmesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk belirlemede Muhammed Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra çilingir yardımıyla eve giren polis yaklaşık 2 saat evde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan gencin evin içine ve sosyal medya hesabından 'good bye' yazdığı öğrenildi.

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