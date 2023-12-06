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Avcılar'da futbol maçında taraflar bir birine girdi, polis havaya ateş açarak böyle ayırdı

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Avcılar'da Yeşil Esenyurtspor ile Kafkasspor arasında oynanan amatör lig maçında oyuncular ile teknik ekip, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgaya polis ekipleri havaya ateş ederek müdahale ederken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Avcılar'da futbol maçında taraflar bir birine girdi, polis havaya ateş açarak böyle ayırdı

Avcılar'da futbol maçında ortalık birbirine girdi

Futbol maçında tekmeli, yumruklu kavgaya polis ekipleri böyle müdahale etti

İSTANBUL - Avcılar'da Yeşil Esenyurtspor ile Kafkasspor arasında oynanan amatör lig maçında oyuncular ile teknik ekip, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgaya polis ekipleri havaya ateş ederek müdahale ederken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Atatürk Stadyumu'nda meydana geldi. İddiaya göre Yeşil Esenyurtspor ile Kafkasspor arasında oynanan amatör lig maçı sırasında taraflar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası Kafkasspor teknik direktörü ile Yeşil Esenyurtspor'lu bir oyuncu arasında kavga çıktı. Kavga giderek büyürken iki takımın teknik ekibi ve oyuncular birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya stadyumdaki polis ekipleri müdahale etti. Ekipler, havaya birçok kez ateş ederek şahısları ayırırken maç ise durduruldu. Yaşanan kavga anları ise stadyumdaki seyircilerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Avcılar Futbol kavga Olaylar Güvenlik 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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