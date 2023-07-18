Avcılar'da Eşyaları Balkondan Atan Kadın Polis ve İtfaiyeye Zor Anlar Yaşattı

Avcılar'da bir kadın, evinin balkonunda bağırarak elindeki eşyaları aşağıya atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kadını indirmek için büyük çaba sarf etti. İtfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan eve giren ekipler, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Sonunda kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

AVCILAR'da evinin balkonunda bağırarak eşyaları aşağıya atan kadın, polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan eve giren ekiplerin çabasıyla indirilen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Ambarlı Mahallesi Emekli Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında oturan kadın bağırarak, eline aldığı eşyaları balkondan atmaya başladı. İlaç poşetini de pencereden atan kadını görenler, durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ısrarına rağmen kadın kapıyı açmayınca, itfaiyenin merdivenli aracıyla polis ekipleri balkondan eve girdi. Eve giren ekipler bir odada sürekli bağıran kadını sakinleştirmeye çalıştı. Hastaneye gitmek istemeyen kadın, sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.