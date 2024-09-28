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Avcılar'da Düğün Salonunda Yangın Paniği

Avcılar'da Düğün Salonunda Yangın Paniği
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Avcılar'da bir düğün salonunda elektrikli semaverden çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı ile kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Avcılar'da bir binanın bodrum katında bulunan düğün salonunda bulunan elektrikli semaverden çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir binanın bodrum katında bulunan düğün salonunu içerisindeki elektrikli semaverden çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, düğün salonunda maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında düğün salonunda kimsenin bulunmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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